Aylin Nazlıaka kimdir? Aylin Nazlıaka nereli, kaç yaşında?
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Aylin Nazlıaka kimdir? Aylin Nazlıaka nereli, kaç yaşında?

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka aslen nereli merak ediliyor. Nazlıaka, Ankara'da doğdu ve eğitimini de Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı. Ardından Harvard Üniversitesi'nde Yükselen Liderler eğitimine dahil oldu. Aylin Nazlıaka hayatı...

Aylin Nazlıaka kimdir? Aylin Nazlıaka nereli, kaç yaşında?
13.08.2020 10:33 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:37

Aylin Nazlıaka, İş ve Kariyer Dünyası programını hazırlayıp sundu. Türkiye-AB Uyum Komisyonu Üyeliği üstlenen Nazlıaka, CHP'den bir dönem ihraç süreci olmuştu, ilerleyen zamanda partiye geri döndü. Aylin Nazlıaka biyografisi haberimizde.

AYLİN NAZLIAKA KİMDİR?

3 Aralık 1968 tarihinde Ankara'da Mehmet Kenan ve Göksel çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamlamasının ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu ve Harvard Üniversitesi'nde Yükselen Liderler eğitim programını tamamladı.

Çalışma hayatına özel sektörde başladı ve 24 yaşında Türkiye'nin ilk yerel insan kaynakları danışmanlığı şirketini kurdu. Birçok sivil toplum örgütünde yer aldı. Canlı olarak yayın yapan "İş ve Kariyer Dünyası" adlı programı hazırlayıp sundu. Gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında birçok ulusal ve uluslararası kongreye konuşmacı olarak katılmıştır. Orta düzeyde Fransızca, çok iyi düzeyde İngilizce bilen Nazlıaka, evli ve 2 çocuk annesidir.

Nazlıaka, ilk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nd Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili olarak meclise girdi. 2015'te ön seçimi kazanarak yeniden aday oldu ve 2015 genel seçimlerinde yeniden CHP Ankara Milletvekili olarak seçildi. 2010-2012 yılları arasında CHP Parti Meclisi Üyeliği görevinde bulunan Nazlıaka, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yürütülen "GenceArtı İstihdamda Fırsat Eşitliği Yaratma Projesi'nin mimarıdır. 24. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu ve Türkiye-AB Uyum Komisyonu Üyeliği görevini üstlendi.

Bir CHP milletvekilinin odasındaki Atatürk fotoğrafını indirdiğini iddia etmesiyle başlayan sürecin sonunda Parti Meclisi kararıyla sevk edildiği disiplin kurulunda, 7'ye karşı 8 oy çokluğuyla 4 Mart 2016'da CHP'den ihraç edildi. Yine Parti Meclisi'nin kararıyla CHP'ye geri döndü. 9 Ağustos 2020 tarihinde 650 kadın delegenin katılımıyla gerçekleştirilen CHP 14. Kadın Kolları Kurultayı'nda CHP Kadın Kolları Başkanı seçilmiştir.

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