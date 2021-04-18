Aylin Coşkun'dan 17'nci yıl öpücüğü

Aylin Coşkun, eşi Volkan Aslan'la romantik anlarını Instagram'dan paylaştı. Eşiyle sevgili olduklarının 17'nci yılını kutlayan şarkıcı, öpüştüğü fotoğrafı yayınladı. İşte detaylar...

Aylin Coşkun, eşi Volkan Aslan'la sevgili olduklarının 17'nci yılını kutladı. Romantik anları Instagram'dan paylaşan şarkıcı, eşiyle dudak dudağa öpüştüğü kareyi de yayınladı. Coşkun pozlara, "Canım sevgilim 17'nci yılımız kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Bana yaşattığın her şey için" diye yazdı.

Geçtiğimiz haftada Güzide Duran da eşi Adnan Aksoy'la evlilik yıl dönümünde öpüştüğü kareyi sosyal medya hesaplarından paylaşarak, kutlamıştı.

Kaynak: Snob Magazin