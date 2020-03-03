Aylin Cesur kimdir? Aylin Cesur kaç yaşında ve nereli? Aylin Cesur hayatı ve biyografisi!

03.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:36

İYİ Parti Isparta Milletvekili olan ve aynı zamanda da Türkiye – Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu Üyesi görevi ile mecliste bulunan Aylin Cesur ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde.

AYLİN CESUR KİMDİR?

Aylin Cesur doğum tarihi: 1970

Aylin Cesur nereli: Eskişehir

Aylin Cesur'un mesleği: Doktor ve siyasetçi

Aylin Cesur

AYLİN CESUR HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

1070 yılında Eskiehir'de doğan Aylin Cesur merhum cumhurbaşkanlarımızdan Süleyman Demirel'in manevi kızı ve özel doktorudur. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirerek tıp doktoru olmuş, 1996'daise Cumhurbaşkanlığı Özel Doktor Ekibi'ne seçilmiştir. Doktorasını Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı'nda Diyabet konusuyla tamamlamıştır.

2000 yılında 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in özel doktoru olarak görevlendirilen Aylin Cesur, aynı zamanda da 9. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığını görevini de yürütmüştür. 2008 yılında iseAbdullah Gül tarafından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanmıştır. Süleyman Demirel'in vefatına kadar hep yakınında bulunmuş ve yurtiçi ve yurtdışı bütün seyahatlerine katılmıştır. İYİ Parti kurulduktan sonra partiye üye olan Aylin Cesur, partinin Genel İdare Kurulu üyesi olup aynı zamanda 27. dönem Isparta milletvekilidir.

Prof. Dr. Mustafa Cesur ile evli olan Aylin Cesur, 15. dönem Adalet Partisi Isparta Milletvekili Mustafa Cesur'un gelinidir. İngilizce bilmektedir.