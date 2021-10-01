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Aylardır göremediği oğluna kavuştu

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Aylardır göremediği oğluna kavuştu

KANAL D'de yayınlanan, Ece Üner'in sunduğu "Ece Üner ile Susma" programında Gizem Gündüz, velayeti kendisinde olan ama 3 aydır hasret kaldığını 6 yaşındaki oğlu Atakan ile buluşturuldu.

KANAL D'de yayınlanan, Ece Üner'in sunduğu "Ece Üner ile Susma" programında Gizem Gündüz, velayeti kendisinde olan ama 3 aydır hasret kaldığını 6 yaşındaki oğlu Atakan ile buluşturuldu.

Ahmet Gündüz ve eşi Gülüzar Gündüz, 22 Eylül günü "Ece Üner ile Susma" programına katılarak torunlarının hayatından endişe ettiklerini söylemişlerdi. Ahmet ve Gülüzar Gündüz, oğulları Mustafa Gündüz ile evli olan Gizem Gündüz'ün Ali isimli kişi için evi terk ettiğini ve 8 yaşındaki kızı Aysima'yı da beraberinde götürdüğünü iddia etmişti. İddiaları daha ileri boyuta taşıyan Gündüz ailesi, gelinleri Gizem ve 8 yaşındaki torunları Aysima'nın fuhuş çetesinin eline düştüğünü ve zorla tutulduğunu öne sürmüşlerdi.  Susma ekibi, Gizem Gündüz'ü, velayeti kendisinde olan ama 3 aydır hasret kaldığını 6 yaşındaki oğlu Atakan'la buluşturdu. Anne ve oğlunun el ele buluşması duygusal anların yaşanmasına sahne oldu.  İstanbul Çocuk Şube Ekipleri, programı ihbar kabul ederek harekete geçti. Ekipler, velayeti annesinde olmasına rağmen oğlunu vermeyen Mustafa Gündüz'ü canlı yayında alarak emniyete götürdü. Gelinleri hakkında ağır suçlamalarda bulunan ve torunlarını alıkoyan Mustafa Gündüz'ün ailesi de oğullarıyla birlikte emniyete götürüldü.

"GÖZLERİME İNANAMIYORUM İKİ EVLADIM ELİMDE"

Çocuğuna kavuşan anne Gizem Gündüz, "Çok değişik bir duygu. Gözlerime inanamıyorum. Anlatılmaz bu yaşanır, evlat bambaşka. Çocuklarımdan ayrı kalınca ben, ben değildim. Rabbim kimseyi evladıyla sınamasın. Sevinci ve hüznü birlikte yaşadım, karışık duygular içerisindeyim. En önemlisi iki evladım elimde" dedi.


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