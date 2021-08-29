Aylarca yoğun bakımda yatan Muhittin Böcek ağabeyini koronavirüsten kaybetti
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Aylarca yoğun bakımda yatan Muhittin Böcek ağabeyini koronavirüsten kaybetti

Aylarca yoğun bakımda yatan Muhittin Böcek ağabeyini koronavirüsten kaybetti
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Koronavirüse yakalandıktan sonra aylarca hastanede tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sağlığına kavuştu. Ancak Böcek, bu kez gelen bir başka haberle yıkıldı. Böcek'in ağabeyi Şadi Böcek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüse yakalandıktan sonra kronik hastalıklarının da nüksetmesiyle birlikte yoğun bakıma kaldırılmış ve 108 günlük tedavinin ardından yeniden sağlığına kavuşmuştu. Böcek, bu sefer koronavirüs nedeniyle ağabeyini kaybetti.

AKCİĞERLERE EMBOLİ ATTI

Muhittin Böcek'in ağabeyi Şadi Böcek (62) vefat etti. 2 haftadır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Şadi Böcek'inakciğerlerine emboli atması sonucu Yoğun Bakım Ünitesi'nde hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası Şadi Böcek, turizm ve tarımla uğraşıyordu.

BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMADI

Geçen sene ağustos ayında koronavirüse yakalanan Muhittin Böcek, tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 gün yoğun bakımda kalmış ve 108 günlük tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Muhittin Böcek'in koronavirüs tedavisi gördüğü sıralarda ağabeyi Şadi Böcek'in kendisini bir an olsun yalnız bırakmadığı öğrenildi.

"CANIMDAN ÖTE AĞABEYİM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Böcek, "Beraber büyüdüğüm, canımdan öte ağabeyim Şadi Böcek'i Covid nedeniyle kaybettik. Canım ağabeyime Allah'tan rahmet, ailemize baş sağlığı diliyorum" dedi.

Aylarca yoğun bakımda yatan Muhittin Böcek ağabeyini koronavirüsten kaybetti
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Aylarca yoğun bakımda yatan Muhittin Böcek ağabeyini koronavirüsten kaybetti - Haberler
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