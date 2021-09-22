Aylarca bozulmuyor, lezzetiyle damak çatlatıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aylarca bozulmuyor, lezzetiyle damak çatlatıyor

İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Haberler | Güncel

- Aylarca bozulmuyor, lezzetiyle damak çatlatıyor Sivas'ın yöresel tatları arasında yer alan, yapıldıktan sonra aylarca ilk günkü tazeliğiyle tüketilebilen pezik turşusu lezzetiyle damak çatlatıyor Sivas'ın yöresel tatları arasında yer alan, yapıldıktan sonra aylarca ilk günkü...

SİVAS (İHA) - - Aylarca bozulmuyor, lezzetiyle damak çatlatıyor

Sivas'ın yöresel tatları arasında yer alan, yapıldıktan sonra aylarca ilk günkü tazeliğiyle tüketilebilen pezik turşusu lezzetiyle damak çatlatıyor

SİVAS - Sivas'ın yöresel tatları arasında yer alan, yapıldıktan sonra aylarca ilk günkü tazeliğiyle tüketilebilen pezik turşusu lezzetiyle damak çatlatıyor.

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle ülkenin dört bir yanında kış hazırlıkları başladı. Kolları sıvayan kadınlar yörelerine uygun kış ürünlerini hazırlayıp depolara kaldırıyor. Sivas'ta da kadınlar kış aylarında sofralarda yerini alan turşudan erişteye, konserveden kurutmalara birçok ürünü hazırlamaya koyuldu. Gürün ilçesine bağlı Sarıca köyünde ise kadınlar kış için pezik turşusu yaptı. Sivas'ın yöresel lezzetlerinden olan pezik turşusu halk arasında dal turşusu olarak da biliniyor. Sivaslıların vazgeçilmezleri arasında yer alan turşu birçok aşamadan geçiyor. Bahçelerden taze olarak toplanan pancarlar yapraklarından aylıyor ve kalan dallar kazanlarda kaynatılıyor. Ardından soğuk su yardımıyla soğutulan dallar limon tuzu, sirke, pul biber gibi malzemelerle karıştırılarak bidon ve kavanozlara dolduruluyor. Güneş ışığının olmadığı serin depolarda saklanan pezik turşusu yaklaşık 2 ay sonra tüketilmeye başlanıyor. Aylarca bozulmadan tüketilebilen ve lezzetiyle damakları çatlatan turşu kış aylarında sofralarda ilk günkü tazeliğiyle yer alıyor.

Katkı maddesi yok, tamamen organik

Pezik turşusu yapan Zübeyde Kılıç, " 5'nci ayda pancar ekeriz. Güz gelince 8 ve 9'ncu aylarda turşularımızı kurarız. 2 çeşit pancarımız var onun köküyle de tekrar turşu kurarız. Bugünde pezik turşusu kurduk. Önce tarladan toplarız ayıklarız, soğuk suyla yıkayıp kazana koyup kaynatırız. Limon tuzu ve tuz atıp pişirdikten sonra tekrar soğuk suya koyup soğuturuz. Bu işlemden sonra bir kaba alıp pul biberini, tuzunu atıp bidona iade ederiz. 2-3 ay sonra turşu olur. 9'ncu ayda kurduğumuz turşu tekrar 5'nci aya kadar yeniyor. Hazır turşularda katkı var ama bu turşularda yok. Biz hiç ilaç falan koymayız. Bahçede hayvansal gübre kullanırız" dedi.

Odun ateşinde pişiyor

Cennet Kılıç ise, "Becek turşusu kuruyoruz. Bahçemizden topladık. Bizim yaptığımız organik oluyor diğer turşulara benzemiyor çünkü onlarda katkı malzemesi var. Biz bunu kendimiz üretiyoruz. Kendi üretimimiz olduğu için her şey organik ve doğal. Odun ateşiyle pişiriyoruz. Saklama ömrü katkısız olmasına rağmen 8-10 ay soğuk yerlerde kilerlerde saklayabiliyoruz. Lezzeti de diğer hazır turşulara göre çok daha güzel çünkü organik" diye konuştu.

Aylarca bozulmuyor, lezzetiyle damak çatlatıyor

Aylarca bozulmuyor, lezzetiyle damak çatlatıyor

Aylarca bozulmuyor, lezzetiyle damak çatlatıyor

Aylarca bozulmuyor, lezzetiyle damak çatlatıyor
İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Bülent Ersoy Demet Özdemir Amelia Hamlin
Spor Muslera Balotelli Şenol Güneş Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aylarca bozulmuyor, lezzetiyle damak çatlatıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 20:09:10. #1.11#