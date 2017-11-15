Ayla" Filmindeki Türkiye'yi Gözyaşına Boğan ve Rahatsızlanarak Yoğun Bakıma Kaldırılan Kore Gazisi...
IHAAW125535-GEN/15-11-2017 - Ayla” filmindeki Türkiye’yi gözyaşına boğan ve rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırılan Kore Gazisi emekli Astsubay Süleyman Dilbirliği’nir durumu ile ilgili açıklama yapan Haydarpaşa Numune Hastanesi Başhekimi Doç. Dr.
IHAAW125535-GEN/15-11-2017
- Ayla" filmindeki Türkiye'yi gözyaşına boğan ve rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırılan Kore Gazisi emekli Astsubay Süleyman Dilbirliği'nir durumu ile ilgili açıklama yapan Haydarpaşa Numune Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Kayabaşı: "Sağlık durumu ciddiyetini korumakta iyileşmesini ümit ediyoruz" dedi . 15.11.2017 12: 55: 35 TSI
NNNN - İSTANBUL