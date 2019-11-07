Ayla Çelik'ten Yepyeni bir klip

07.11.2019 14:50 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:50

Klibin yönetmen koltuğunda Nihat Odabaşı oturdu.

Başarılı yorumcu ve ödüllü şarkı yazarı Ayla Çelik, müzik listelerinin üst sıralarına yerleşen "Daha Bi Âşık" albümü için yeni bir video klip çekti. Ünlü sanatçı, albümün en sevilen şarkılarından "Âşık Oldum Giderken"i kliplendirdi.

NİHAT ODABAŞI

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA

Sözleri Hakkı Yalçın'a, müziği Ayla Çelik'e, düzenlemesi ise Serkan Ölçer'e ait olan duygusal şarkı "Âşık Oldum Giderken"in klip çekimleri Kemerburgaz'da gerçekleştirildi. Duygu yüklü sahnelerin yer aldığı klib'in yönetmen koltuğunda ise usta isim Nihat Odabaşı oturdu. Âşıkları ağlatacak klip, 6 Kasım Çarşamba günü dijital platformlarda ve müzik kanallarında yayınlanmaya başladı.

Kaynak: Bültenler