Ayla Çelik kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Ayla Çelik kaç yaşında? Ayla Çelik şarkıları!

Ayla Çelik kimdir? sorusunun yanıtı Şarkılar Bizi Söyler programının izleyicileri tarafından merak ediliyor. Şarkıları ve besteleri ile ünlü müzisyen Ayla Çelik, 29 Ekim 1973 tarihinde Ardahan'da doğdu. Öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olarak bitirdi, daha sonra müzik hayatına başladı. Müzikle olan profesyonel serüvenine Melih Kibar ile başladı. Çok sayıda reklam müziğini seslendirdi.

AYLA ÇELİK KİMDİR?

Ayla Çelik, 29 Ekim 1973 tarihinde Ardahan'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezundur. Müzik serüvenine Melih Kibar ile başlayan Çelik, ayrıca çok sayıda reklam müziği seslendirmiştir. Ayla Çelik ilk stüdyo albümü olan "Lanata"yı 30 Ekim 2010 tarihinde yayımladı.

- 30 Temmuz 2007 tarihinde Belma Şahin ile birlikte kaydettikleri ortak albüm İstanbul Türküleri yayımlandı. 3 Aralık 2008'de "Bir Dönebilsem" adlı single çalışması piyasaya sürüldü.

- 30 Eylül 2010 tarihinde ilk stüdyo albümü olan Lavanta'yı yayımladı.

- 2012 yılında Altın Kelebek Ödülleri ve Türkiye Müzik Ödülleri'nde bestesini Gökhan Tepe'nin yaptığı sözlerini kendisinin yazdığı Demet Akalın'ın Giderli 16 albümünde yer alan "Türkan" şarkısı ile yılın şarkısı ödülünü aldı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

- 2013 yılında Aysel Gürel'e saygı albümü olan Aysel'in'de yer alan "Olacak Olacak" şarkısını seslendirdi.

- 15 Ocak 2016 tarihinde Ben adlı ikinci stüdyo albümünü yayımladı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

- İkinci klip olarak Beyazıt Öztürk ile birlikte seslendirdiği "Bağdat" şarkısı yayımlandı.

AYLA ÇELİK, BAĞDAT ŞARKISINI KENAN IŞIK İÇİN Mİ YAZDI?

Şarkıcı Ayla Çelik, 2014 yılında Kenan Işık ile aşk yaşadığı iddiaları ile gündeme geldi. Beyin kanaması geçiren Kenan Işık'ın komaya girmeden önce Ayla Çelik ile aşk yaşadığı iddia edildi.

İddiaya göre Kenan Işık 2007'de tanıştığı şarkıcı-söz yazarı Ayla Çelik ile yakınlaştı. Ayla Çelik, Kenan Işık'ın teşvikiyle söz yazıp beste yapmak için ilk adımlarını attı. Kenan Işık 2012'de istanbul Devlet Tiyatrosu için yönettiği 'Antigone' adlı oyunun müziklerini de Ayla Çelik'e yaptırdı. Ayla Çelik'in kendisine büyük şöhret kazandıran 'Bağdat' şarkısını büyük hayranlık duyduğu Kenan Işık'a yazdığı söyleniyor.

AYLA ÇELİK ŞARKI VE ALBÜMLERİ NELERDİR?

İstanbul Türküleri (2007)

Lavanta (2010)

Ben (2016)

AYLE ÇELİK HANGİ ÜNLÜLERLE ÇALIŞTI? KİMLERE BESTELERİNİ VERDİ?

İbrahim Tatlıses, Sibel Can, Ebru Gündeş, Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Demet Akalın, Gökhan Tepe, İrem Derici, Aşkın Nur Yengi, Özcan Deniz, Petek Dinçöz, Ebru Yaşar ve Berkay gibi birçok isme şarkı verdi.

Berkay – "İzmirli"

Demet Akalın – "Türkan", "Ya Sana Bir Şey Olursa", "Gidenlerin Kalanları"

Ebru Gündeş – "Vatan", "Aşkın Huzurunda"

Ebru Yaşar – "Hasretin Vuruyor"

Gökhan Tepe – "Kader"

Gülben Ergen – "Bugünün Sevdalısı"

İrem Derici – "Dantel"

Kendi – "Voltaj"

Petek dinçöz – "Yerimde Sen Olsan", "Aşk Yüzünden", "Kolay Değil"

Reyhan Karaca – "Şans"

Serdar Ortaç – "Rahvan", "Abi"

Sibel Can – "Benim Adım Aşk"

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