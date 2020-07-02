Ayının saldırısına uğrayan adam yaralandı Ayının saldırısına uğrayan adam yaralandı Yozgat'ın Akdağmadeni İlçesine bağlı Başçatak köyünde bir vatandaşa ayı saldırdı.

Ayının saldırısına uğrayan adam yaralandı

YOZGAT - Yozgat'ın Akdağmadeni İlçesine bağlı Başçatak köyünde bir vatandaşa ayı saldırdı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Başçatak Köyü'nde yaşayan 61 yaşındaki Erdoğan Çetin, evinin 3 kilometre uzağında bulunan arı kovanlarını kontrol etmeye gitti. Arı kovanlarına zarar veren ayıyı gören Erdoğan Çetin, yanında bulunan köpeklerle birlikte ayıyı uzaklaştırmak istedi. Bu sırada ayı Çetin'e saldırdı, ayının saldırını savuşturmak isteyen Çetin, çeşitli yerlerinden yaraladı. Köpeklerin de yardımıyla ayıdan kurtulan Çetin, ambulansı aradı. Ambulansla Yozgat Şehir Hastanesine getirilerek tedavi edilen Çetin'in, kaburga kemiklerinin ve el parmaklarının kırıldığı belirlendi.

Ayı saldırısıyla ilk kez karşılaştığını ve çok korktuğunu anlatan Erdoğan Çetin, "Başçatak köyünde arıcılık ve balıkçılıkla uğraşıyorum. Bizim köyümüz dağlık ve ormanlık olduğu için ayılar var. Geçen gün arılarımı kontrol için kovanların yanına gittiğimde ayı kovanlarımdan bal alıyordu. Köpeklerle birlikte ayıyı uzaklaştırmak istedim. Ayı sinirlenerek bana saldırdı ayı ile bir süre boğuştum. Kollarımı ellerimi yaraladı, kaburgalarım kırıldı. Bir süre sonra ayı beni bırakarak uzaklaştı. Ambulansı aradım, hastaneye kaldırdılar. Canımı zor kurtardım" dedi.

Kaynak: İHA