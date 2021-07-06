Ayhan Alptekin kimdir? Ayhan Alptekin kaç yaşındaydı, neden öldü? Ayhan Alptekin biyografisi!
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Ayhan Alptekin kimdir? Ayhan Alptekin kaç yaşındaydı, neden öldü? Ayhan Alptekin biyografisi!

Ayhan Alptekin kimdir? Ayhan Alptekin kaç yaşındaydı, neden öldü? Ayhan Alptekin biyografisi!
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Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Ayhan Alptekin hayatını kaybetti. Peki, Ayhan Alptekin kimdir? Ayhan Alptekin kaç yaşındaydı, neden vefat etti? Ayhan Alptekin hayatı ve biyografisi nedir?

56 yaşındaki Ayhan Alptekin'in hayatı hakkında bilgiler, vefatının ardından gündeme geldi. Üzücü haberi duyanlar, Ayhan Alptekin kimdir, neden öldü? sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Ayhan Alptekin kimdir? Ayhan Alptekin kaç yaşındaydı, neden vefat etti? Ayhan Alptekin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

AYHAN ALPTEKİN NEDEN VEFAT ETTİ?

Evli ve 4 çocuk babası 56 yaşındaki Ayhan Alptekin, 6 Temmuz 2021 tarihinde beyin tümörü nedeniyle tedavi gördüğü Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

AYHAN ALPTEKİN KİMDİR?

Alptekin 1965 yılında dünyaya geldi. Henüz 9 yaşındayken melodika ve mandolin çalarak müzikle ilgilenmeye başlayan Alptekin, 1982'de Grup Yıldızlar adlı müzik grubunu kurdu.

Grup Yıldızlar oluşumu ile 3 yıl boyunca Kemalpaşa ve Rize arasındaki ilçelerde düzenlenen düğün ve toplantılarda sahne alan şarkıcı burada adını geniş kitlelere duyurdu.

Askerdeyken kanun, bağlama ve org ile programlar yaptı. 1993 yılında Lazca müzik ve anonim destanlardan oluşan ilk kasetini piyasaya sürdü.

2002 yılında Mamuli adlı yapım şirketini kurdu. Mamuli'de Karadeniz temalı şarkılar bestelendi. Öldüğü tarihe kadar müzik yaşamına devam etti. 6 Temmuz 2021 tarihinde beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybetti. ,

ALBÜMLERİ

Gelme

Oy Nana

Şahlandı Karadeniz

Ah Ulan Ah/ Hülya

Hey Deli Gönül

Karadeniz Tavernası

Karadeniz Tavernası 2

Si Do Ma

Çona

Gel Dinle Beni

AYHAN ALPTEKİN ŞARKILARI

• Sırmalı Dadalo

• Dağlar Ağlayın

• Anzer Balı

• Şimdi Geldi Ağlamanın Zamanı

• Dardır Yüreğim

• Nakore

• Kader

• Atmaca

• Oy Dağlarım

• Sevdalık

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Ayhan Alptekin kimdir? Ayhan Alptekin kaç yaşındaydı, neden öldü? Ayhan Alptekin biyografisi! - Haberler
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