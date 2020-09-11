Ayhan Akman kimdir? Ayhan Akman kaç yaşında, nereli? Ayhan Akman hayatı ve biyografisi! Spor gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ayhan Akman izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ayhan Akman kaç yaşında, nereli? Ayhan Akman hayatı ve biyografisi! Ayhan Akman kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Ayhan Akman hakkında araştırmalar yapılıyor. Ayhan Akman kimdir? Ayhan Akman kaç yaşında, nereli? Ayhan Akman hayatı ve biyografisi!

AYHAN AKMAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 23 Şubat 1977

Ayhan Akman kaç yaşında: 43 yaşında

Nereli: İnegöl, Türkiye

Boy: 1,73 m

Galatasaray

Futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray'da görev yapmak isteyen Ayhan, Galatasaray A2 takımı yardımcı antrenörlüğüne getirilmiştir. Kayseri Erciyesspor takımında Bülent Korkmaz'ın yardımcılığını yaptı.

Karşıyaka

Şubat 2015'te, Karşıyaka ile, teknik direktörlük yapması için gerekli belgelere sahip olmadığından antrenör olarak 1,5 yıllık sözleşme imzalasa da fiili olarak takımın teknik direktörü pozisyonundaydı. Ancak bir İzmir derbisinde Altınordu'ya karşı aldığı 5-0'lık sonuç nedeniyle görevinde istifa etti.

Sarıyer

2015-16 sezonu için Sarıyer ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. 2. Lig 'de mücadele eden takımın başında 5 maçta 4 galibiyet 1 mağlubiyet alarak başarılı bir başlangıç yapmıştır.

Ayhan Akman kariyerinin bu döneminde TRT Spor'da Stadyum programına spor yorumculuğu yapmaktadır.