Aygün Aydın Kırmızı Oda'da mı oynadı? Aygün Aydın'ın rolü nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Aygün Aydın Kırmızı Oda'da mı oynadı? Aygün Aydın'ın rolü nedir?

Aygün Aydın Kırmızı Oda'da mı oynadı? Aygün Aydın'ın rolü nedir?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

Ekranların sevilen dizisi Kırmızı Oda, hem konusu hem de oyuncularıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Gündeme gelen isimlerden biri olan Aygün Aydın hakkında Aygün Aydın Kırmızı Oda'da mı oynadı? Aygün Aydın'ın rolü nedir? sorularının yanıtları merak edildi. Aygün Aydın'ın rol aldığı Nazlı Recai hikayesi nedir?

Aygün Aydın Kırmızı Oda'da mı oynadı? Aygün Aydın'ın rolü nedir? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

KIRMIZI ODA KONUSU NEDİR?

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

KIRMIZI ODA NAZLI RECAİ HİKAYESİ NEDİR?

Kliniğe çift terapisi için gelen Nazlı ve Recai'nin evliliklerine farklı bakış açıları Doktor Hanım'ı şaşırtırken, Nazlı, Doktor Hanım'dan evliliğini kurtarmasını ister.

Nazlı, Doktor Hanım'ın kapısını eşi Recai'den boşanmak istemediği, ona adeta saplantılı bir şekilde bağlı oldu için çalar. Recai ise geçmişte Nazlı'nın peşinden koşmasının acısını şimdi ona yaşatır. Nazlı ne olursa olsun eşinden boşanmak istemez. "Ben kendimi hiç sevmiyorum." diyen Nazlı, Kırmızı Oda'da her şeyden önce kendini sevmeyi öğrenir.

Aygün Aydın Kırmızı Oda'da mı oynadı? Aygün Aydın'ın rolü nedir?

AYGÜN AYDIN KIRMIZI ODA OYNADI MI?

Aygün Aydın, Nazlı ile Recai'nin ilk kez karşılaştığı sahnede Aygün Aydın'ın arkadaşı olarak rol almıştır.

VİDEOYU İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Engin Özkoç Ersin Tatar Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Eda Ece Aleyna Tilki Serdar Ortaç Nesrin Cavadzade
Spor Fatih Terim Rıza Kayaalp Burak Yılmaz Hüseyin Göçek Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aygün Aydın Kırmızı Oda'da mı oynadı? Aygün Aydın'ın rolü nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 15:49:39. #1.15#

title