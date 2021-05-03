Aygün Aydın Kırmızı Oda'da mı oynadı? Aygün Aydın'ın rolü nedir?

Ekranların sevilen dizisi Kırmızı Oda, hem konusu hem de oyuncularıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Gündeme gelen isimlerden biri olan Aygün Aydın hakkında Aygün Aydın Kırmızı Oda'da mı oynadı? Aygün Aydın'ın rolü nedir? sorularının yanıtları merak edildi. Aygün Aydın'ın rol aldığı Nazlı Recai hikayesi nedir?

Aygün Aydın Kırmızı Oda'da mı oynadı? Aygün Aydın'ın rolü nedir? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

KIRMIZI ODA KONUSU NEDİR?



Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

KIRMIZI ODA NAZLI RECAİ HİKAYESİ NEDİR?

Kliniğe çift terapisi için gelen Nazlı ve Recai'nin evliliklerine farklı bakış açıları Doktor Hanım'ı şaşırtırken, Nazlı, Doktor Hanım'dan evliliğini kurtarmasını ister.

Nazlı, Doktor Hanım'ın kapısını eşi Recai'den boşanmak istemediği, ona adeta saplantılı bir şekilde bağlı oldu için çalar. Recai ise geçmişte Nazlı'nın peşinden koşmasının acısını şimdi ona yaşatır. Nazlı ne olursa olsun eşinden boşanmak istemez. "Ben kendimi hiç sevmiyorum." diyen Nazlı, Kırmızı Oda'da her şeyden önce kendini sevmeyi öğrenir.

AYGÜN AYDIN KIRMIZI ODA OYNADI MI?

Aygün Aydın, Nazlı ile Recai'nin ilk kez karşılaştığı sahnede Aygün Aydın'ın arkadaşı olarak rol almıştır.

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