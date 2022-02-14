Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yı Yeni Sevgilisiyle Görünce Bakın Ne Yaptı

AYDIN (Snob Magazin) - Hakan Sabancı ile kısa süreli aşk yaşayan ve daha sonra yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Aygün Aydın, yine olay yarattı.

Daha önce Sabancı'nın hakkında 3 günlük hapis cezası aldırdığı Aydın para bulamazsa escortluk yapmak zorunda kalacağını açıklamasıyla şaşkına çevirmişti.

KÜPLERE BİNDİ

Sabancı'nın peşini bırakmayan Aygün Aydın son olarak ünlü iş insanını, kız arkadaşıyla görünce küplere bindi.

MEKANA GİTTİ

Hakan Sabancı'nın Rus sevgilisi olduğu iddia edilen modelle ve dostlarıyla kutladığı doğum günü videoları sosyal medyada yayılınca Aygün Aydın, mekanın kapısına gitti.

Aygün Aydın mekanın kapısından videolar paylaşıp "Sen daha çok ağlarsın" dedi.

AYGÜN AYDIN KİMDİR?

Aygün Aydın 1995 İstanbul doğumludur. Beykent Üniversitesi TV Haberciliği ve Programcılığı bölümünde okudu. Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli'nin "Şeker" klibinde oynamıştır. Bu Tarz Benim adlı moda programı ile tanındı. Son olarak Bay Yanlış dizisinde Şebnem karakteriyle sektörde yerini almıştır.

HAKAN SABANCI KİMDİR?

Hakan Sabancı, cemiyet hayatının önde gelen ailelerinden Sabancı ailesindendir. 1986 yılında evlenen Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın üç çocuğundan biri olan Hakan Sabancı 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Abisi Hacı Sabancı, kardeşi ise Kerim Sabancı'dır.

İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Türkiye'de tamamlayan Hakan Sabancı, liseden sonra ekonomi lisansı için Amerika'ya gitti. Üniversite eğitimini bitirip Türkiye'ye dönen Hakan Sabancı genç iş insanıdır.