Son dakika... Aygır Gölü'nden kartpostallık görüntüler

Son dakika gelişmesine göre Aygır Gölü'nden kartpostallık görüntüler Bahar'da kısmen donan göl görsel şölen sundu Denizden 2 bin 300 metre yükseklikte bulunan, zemheri soğuklarında donmayan ve Mart ayı sonunda ilk kez kısmen donan 'Saklı Cennet Aygır Gölü', karlı dağlar arasında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Aygır Gölü'nden kartpostallık görüntüler

Bahar'da kısmen donan göl görsel şölen sundu

KARS - Denizden 2 bin 300 metre yükseklikte bulunan, zemheri soğuklarında donmayan ve Mart ayı sonunda ilk kez kısmen donan 'Saklı Cennet Aygır Gölü', karlı dağlar arasında kartpostallık görüntüler oluşturdu. Göl, Mart ayında son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk havadan dolayı ilk kez kısmen dondu.

"Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescillenen ve volkanik set gölü olan Aygır Gölü kısmen donarken, karlı dağlar ve güneşle birlikte adeta görsel şölen sundu.

4 mevsim bir başka güzelliğe bürünen Aygır Gölü, etrafında bulunan dağların karla birlikte beyaza bürünmesiyle adeta görsel şölen sunuyor. Mavi sularına yansıyan güneş ise kartpostal görüntüler ortaya çıkartı.

Kars-Göle yolu üzerinde yer alan volkanik set gölü olan ve 2 bin 941 kilometre alan sahip Aygır Gölü Kars'ta görülmesi gereken yerler arasında da yerini alıyor. Önemli bir doğa alanı olan Aygır Gölü, yabani kuşlara ve özellikle kadife ördeklere de ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN ERKOÇ