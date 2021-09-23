Aydos'ta cesedi bulunan Arda Yurtseven son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydos'ta cesedi bulunan Arda Yurtseven son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aydos'ta cesedi bulunan Arda Yurtseven son yolculuğuna uğurlandı

Kartal'da kaybolan ve kendisini bulmak için arama çalışmaları yürütülen 16 yaşındaki Arda Yurtseven'in cansız bedeni dün Aydos Ormanında bir ağaca asılı halde bulundu.

Kartal'da kaybolan ve kendisini bulmak için arama çalışmaları yürütülen 16 yaşındaki Arda Yurtseven'in cansız bedeni dün Aydos Ormanında bir ağaca asılı halde bulundu. Arda Yurtseven için bugün Kartal Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yurtseven, gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanırken, babası Arda'nın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Kartal'da geçtiğimiz günlerde Esentepe Mahallesinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan, Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Arda Yurtseven'i bulmak için birkaç gündür arama çalışmaları yürütülüyordu. Gencin cansız bedeni dün Kartal'da Aydos Ormanında bir ağaca asılı halde bulundu.

Arda Yurtseven bugün Kartal Cemevi'nde düzenlenen cenaze ile gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Yurtseven'in babası Hakkı Yurtseven, aile bireyleri, yakınları ile Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel katıldı. Başkan Yüksel acılı babayı cenazede teselli etti. Acılı baba, oğlu Arda'nın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Arda Yurtseven'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından cenaze aracına koyuldu. - İSTANBUL

Aydos'ta cesedi bulunan Arda Yurtseven son yolculuğuna uğurlandı

Aydos'ta cesedi bulunan Arda Yurtseven son yolculuğuna uğurlandı

Aydos'ta cesedi bulunan Arda Yurtseven son yolculuğuna uğurlandı

Aydos'ta cesedi bulunan Arda Yurtseven son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kartal'daki kayıp lise öğrencisi ormanlık alanda ölü bulundu

Kartal'daki kayıp lise öğrencisi ormanlık alanda ölü bulundu

 Kartal'daki kayıp lise öğrencisi ormanlık alanda ölü bulundu

Kartal'daki kayıp lise öğrencisi ormanlık alanda ölü bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Mehmet Muş Murat Kurum Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Tanem Sivar Gökhan Çıra Gülben Ergen Acun Ilıcalı
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Fatih Terim Şenol Güneş Nihat Özdemir Hamit Altıntop
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Donald Trump Boris Johnson
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aydos'ta cesedi bulunan Arda Yurtseven son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 15:56:21. #1.11#