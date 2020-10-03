Aydos Ormanı'nda yangın! Ekipler sabotaj ihtimalini değerlendiriyor

Anadolu yakasının en büyük ormanlık alanlarından birisi olan Aydos Ormanı'nda sabaha karşı yangın çıktı. Çıkan yangın çok sayıda itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekibinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, polis ekipleri olası bir sabotaj ihtimalini değerlendiriyor.

İstanbul'un ciğerlerinden olan Aydos Ormanı'nın Kartal ilçesi sınırlarında yer alan kısmı sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alevlere teslim oldu. Yangının fark edilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edilirken polis ekipleri orman giriş ve çıkışını sivil araçlara kapattı.

SABOTAJ İHTİMALİ

Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de hızla sevk edildiği yangın bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. İstanbul'un bir çok noktasından da görülen alevler uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri ise olası bir sabotaj ihtimalini değerlendiriyor. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HANİFİ BAYAR