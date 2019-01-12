Aydıntepe'de Eraslan Demirözü'nde Gürer Aday Oldu
AK Parti Demirözü ve Aydıntepe İlçelerinin belediye başkanı adaylarını belirledi.
AK Parti Demirözü ve Aydıntepe İlçelerinin belediye başkanı adaylarını belirledi.
Demirözü'nde iki dönemdir belediye başkanlığını yürüten Selami Ersen'i yeniden aday göstermeyen AK Parti, Demirözü İlçe Başkanı Arslan Gürer'i aday gösterdi.
Aydıntepe'de ise AK Parti'nin adayı Fatih Eraslan oldu. Eraslan, AK Parti Bayburt Gençlik Kolları Başkanlığı yapmıştı. - BAYBURT
Kaynak: İHA