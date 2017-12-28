Aydınlıoğlu "Muhtarlarımız AK Parti Döneminde Değer Kazandı"
AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Ali Aydınlıoğlu, Kasım Bostan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir Başkanı Hasan Demiraslan, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, ilçeye bağlı 34 mahalle muhtarı ile bir araya geldi.
AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Ali Aydınlıoğlu, Kasım Bostan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir Başkanı Hasan Demiraslan, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, ilçeye bağlı 34 mahalle muhtarı ile bir araya geldi. Mahalle Muhtarlarının sorunlarını dinleyen protokol üyeleri muhtarlar ile mahallelere yapılması planlanan hizmetler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, "İlçe belediyelerimiz ile mahallelerimizin sorunlarına çare üretiyoruz" dedi. Belediye Başkanı Emin Ersoy ise yaptığı konuşmada "34 mahallemize eşit hizmeti götürebilmek için ekiplerimiz çalışmalarımızı sürdürüyoruz seçimlerde şunu söylemiştik ilçede ne varsa kırsal mahallelerimizde de olacak. Mahallelerimizin büyük çoğunluğunda yeni yaşam alanları, çocuk parkları, cadde ve sokakları alt ve üst yapısı yenilendi. Meydan düzenleme çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
Milletvekili Ali Aydınlıoğlu ise konuşmasında "Muhtarlarımız AK Parti döneminde değer kazandı. Cumhurbaşkanımız sürekli muhtarlarımız ile toplantılar gerçekleştiriyor. 19 Ekim tarihi muhtar haftası olarak belirlendi. Muhtarlarımızın maaşları üç katı yükseldi. Muhtarlarımız yaşadıkları mahallelerin eli gözü kulağıdır. Mahalleyi en iyi tanıyan kişidir. Bugün yapılan toplantı çok önemlidir muhtarlarımız bizlere sorunlarını memnuniyetlerini iletti" dedi. Mahalle muhtarları toplantısı sonrası protokol belediye başkanlığı makamını ziyaret ettiler. Başkan Emin Ersoy, tamamlanan ve devam çalışmalar hakkında brifing sundu. - BALIKESİR