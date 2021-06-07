Aydınlı veteriner hekimlerden Ali Sunal'a sert tepki
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Aydınlı veteriner hekimlerden Ali Sunal'a sert tepki

Aydınlı veteriner hekimlerden Ali Sunal'a sert tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, Ali Sunal'ın koreografi yönetmenliğini yaptığı 'Güldür Güldür' programında veteriner hekimlere yönelik kullanılan sözlerden dolayı sert tepki gösterdi.

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, Ali Sunal'ın koreografi yönetmenliğini yaptığı 'Güldür Güldür' programında veteriner hekimlere yönelik kullanılan sözlerden dolayı sert tepki gösterdi. Başkan Şahin, sosyal medya hesabından skecin ilgili bölümünü paylaşarak, "Bu sefer gülmedik Sn. Ali Sunal. Siz ve ekibiniz sözde şakanızla gözümüzdeki notunuzu sıfıra indirdiniz" dedi.

Koreografi yönetmenliğini Ali Sunal'ın yaptığı ve özel bir televizyon kanalında yayınlanan 'Güldür Güldür' programındaki bir skeçte veteriner hekimlere yönelik kullanılan 'Hani bu doktorlar az not aldıkları zaman onları veteriner yapıyorlar ya' şeklindeki sözler büyük tepki çekti. Veteriner hekimler tarafından tepki çeken sözlere Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin de sessiz kalmadı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, "Bu sefer gülmedik Sn. Ali Sunal. Siz ve ekibiniz sözde şakanızla gözümüzdeki notunuzu sıfıra indirdiniz" ifadelerini kullanarak tepkisini ortaya koydu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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