Aydınlı oyuncu vatandaşlardan yardım bekliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aydınlı oyuncu vatandaşlardan yardım bekliyor

Aydınlı sinema ve tiyatro sanatçısı Ömer Faruk Yıldırım (52) ameliyatı için gereken 100 bin TL için hayırsever vatandaşlardan destek bekliyor.

Aydınlı oyuncu vatandaşlardan yardım bekliyor
06.09.2020 09:35 | Son Güncelleme: 06.09.2020 09:40

Aydınlı sinema ve tiyatro sanatçısı Ömer Faruk Yıldırım (52) ameliyatı için gereken 100 bin TL için hayırsever vatandaşlardan destek bekliyor.

Aydınlı sinema ve tiyatro sanatçısı Ömer Faruk Yıldırım, HEPATİT B'ye bağlı siroza yakalandı. Karaciğer nakli gereken ve yakınlarından alınan kan örnekleri de uyumlu çıkmayan Yıldırım için donör bulundu. Akdeniz Üniversitesi'nde organ nakli için randevusu alınan Yıldırım için Aydın Valiliği onayı ile yardım kampanyası başlatıldı. Karaciğer nakli için gün bekleyen Yıldırım, "Tedavim için 100 bin TL'ye ihtiyaç var. Hayırsever vatandaşlarımızdan bu konuda desteğini bekliyorum" dedi.

Gereken paranın toplanabilmesi için sanatçı Ömer Faruk Yıldırım'ın eşi Zeynep Yıldırım adına Ziraat Bankası Aydın Şubesi'nde TR710001000033676802095005 IBAN numarası ile yardım hesabı açıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mansur Yavaş Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Erol Evgin Fatma Girik Demet Şener Demet Akalın
Spor Jose Sosa Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Kaza Bakan Otomobil
Şu an buradasınız: Aydınlı oyuncu vatandaşlardan yardım bekliyor - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.9.2020 09:42:11. #1.14#
title