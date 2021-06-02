Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Demirören Haber Ajansı / Nuri Kuru - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü Oktay Peker, yaşamını yitirdi.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü Oktay Peker, yaşamını yitirdi.    

Kaza, gece saatlerinde, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi'nde meydana geldi. Oktay Peker idaresindeki 54 ZK 606 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tabelalara ve beton aydınlatma direğine çarparak yan yattı. Direk, çarpmanın etkisiyle otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, Oktay Peker'in hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekibi, Peker'in cansız bedenini araçtan çıkardı. Peker'in cenazesi morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri Kuru

Avcılar'da feci kaza; motosikletteki 19 ve 15 yaşındaki 2 genç öldü
Avcılar'da feci kaza; motosikletteki 19 ve 15 yaşındaki 2 genç öldü
Avcılar'da feci kaza! Motosikletteki 19 ve 15 yaşındaki 2 genç öldü
Avcılar'da feci kaza! Motosikletteki 19 ve 15 yaşındaki 2 genç öldü
AVCILAR'DA FECİ KAZA; MOTOSİKLETTEKİ 19 VE 15 YAŞINDAKİ 2 GENÇ ÖLDÜ
AVCILAR'DA FECİ KAZA; MOTOSİKLETTEKİ 19 VE 15 YAŞINDAKİ 2 GENÇ ÖLDÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Ziya Selçuk Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Hadise Müge Anlı Seda Sayan Demet Akalın
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Servet Yardımcı Mustafa Denizli Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.06.2021 14:17:49. #1.13#

title