"Aydın Yamalak Sarısı Zeytini" coğrafi işaret aldı
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"Aydın Yamalak Sarısı Zeytini" coğrafi işaret aldı

'Aydın Yamalak Sarısı Zeytini' coğrafi işaret aldı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, "Aydın Yamalak Sarısı Zeytini" için yapılan coğrafi işaret başvurusunun Türk Patent ve Marka Kurumunca kabul edildiğini bildirdi.

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, "Aydın Yamalak Sarısı Zeytini" için yapılan coğrafi işaret başvurusunun Türk Patent ve Marka Kurumunca kabul edildiğini bildirdi.

Fevzi Çondur, yaptığı yazılı açıklamada, bölgeyle özdeşleşen ürünlerin coğrafi işaretli ürünler listesine girmesi için çalışmaları aralıksız sürdüklerini vurguladı.

Aydın Yamalak Sarısı Zeytinin, yüzde 20 yağ oranına sahip erken olgunlaşan zeytin türü olduğunu aktaran Çondur, ürünün en iyi salamuralık zeytin çeşitleri arasında yer aldığını belirtti.

Çondur, coğrafi işaret başvurusu alınmasında emeği geçenlere de teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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