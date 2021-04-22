"Aydın Yamalak Sarısı Zeytini" coğrafi işaret aldı

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, "Aydın Yamalak Sarısı Zeytini" için yapılan coğrafi işaret başvurusunun Türk Patent ve Marka Kurumunca kabul edildiğini bildirdi.