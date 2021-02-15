Aydın ve Batman HDP il binalarında çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi
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Aydın ve Batman HDP il binalarında çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi

15.02.2021 21:25 | Son Güncelleme: 15.02.2021 21:44

İçişleri Bakanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik 40 ilde düzenlenen operasyon kapsamında Aydın ve Batman HDP il binalarında yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, terör örgütü mensuplarının afişleri ile eli kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları ele geçirildi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik 40 ilde düzenlenen operasyonun ayrıntıları netleşti.

Bu kapsamda, PKK/KCK terör örgütünün kadın yapılanması olan TJA (özgür kadın hareketi) içerisinde faaliyet yürüten şahıslarla irtibatlı oldukları gerekçesiyle HDP Aydın il binasında arama yapıldı. Aramada, çok sayıda örgütsel doküman, örgüt propagandası yapılması için hazırlanan afişler ile PKK'lı teröristlere ait fotoğraflar bulundu.

Batman HDP il ve merkez ilçe binalarında da çok sayıda örgütsel doküman, örgüt propagandası yapılması için hazırlanan afişler, terör örgütü mensuplarının afiş ve fotoğrafları ile eli kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları ele geçirildi.

Aydın ve Batman HDP il binalarında çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi
Aydın ve Batman HDP il binalarında çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi
Aydın ve Batman HDP il binalarında çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi
Aydın ve Batman HDP il binalarında çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi
Aydın ve Batman HDP il binalarında çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi
Aydın ve Batman HDP il binalarında çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi
Aydın ve Batman HDP il binalarında çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi
Aydın ve Batman HDP il binalarında çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi
Aydın ve Batman HDP il binalarında çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi
Haber Yorumları (4)
OGUZ70: Kapatin artik su HDP“yi kardesim
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ANADOLU: HDP''nin kapatildiginda CHP''ye gidecek oylari, acaba CHP''nin HDP''den bi farki kalmadigi icin olabilir mi???
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1: Bunlara devlet çok yüz verdi . Koynumuzda yılan besliyoruz . Bunların sempatizanları malesef devlet kadrolarında memur olanıda var öğretmen olanıda var . Böyle saçma birşey dünyanın hiçbir ülkesinde yok .
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