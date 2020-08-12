Aydın Valisi Aksoy, Germencik'te incelemelerde bulundu
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Aydın Valisi Aksoy, Germencik'te incelemelerde bulundu

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Germencik'te temaslarda bulundu.

12.08.2020 19:13 | Son Güncelleme: 12.08.2020 19:18

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Germencik'te temaslarda bulundu.

Germencik Kaymakamı Ayhan Işık'ı ziyaret ederek ilçede süren yatırımlarla ilgili brifing alan Aksoy, Belediye Başkanı Fuat Özdeş ile de bir araya geldi.

Vali Aksoy AA muhabirine, ilçe ziyaretleri kapsamında Germencik ve Karpuzlu'da incelemelerde bulunduğunu, sorunları yerinde tespit ederek hızlı çözüm üretme gayreti içinde olduklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs konusunda Aydın'da önemli bir sorun gözükmediğini ifade eden Aksoy, "Diğer illerle kıyasladığımızda Aydın, öne çıkan, farklı boyutu olan bir konumda değil. Ama bu hiçbirimizi rehavete sevk etmemeli. Pandemi kurallarına herkesin büyük bir titizlikle uyması büyük bir önem taşıyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edersek salgına karşı önemli bir mesafeyi almış oluruz." dedi.

Aydın Valisi Aksoy, Germencik'te incelemelerde bulundu

Kaynak: AA

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