Aydın Valisi Aksoy, faaliyete geçen 112 Acil Çağrı Merkezinde incelemelerde bulundu

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, hizmete geçen Aydın-Muğla kara yolundaki 112 Acil Çağrı Merkezinin çalışmalarını inceledi.

Vali Hüseyin Aksoy, ziyaretinde, incelemeleri sırasında merkeze gelen bir çağrıyı da yanıtladı.

Aksoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sistemin kurumların yoğunluğunu aza indireceğini söyledi.

Vali Aksoy, "Bu yeni nesil bir çağrı merkezimiz, 70. çağrı merkezi olarak faaliyete girdi. Bakanlığımızın Ankara ve Gebze'deki veri merkezleri üzerinden çağrıların tamamı kayıt altına alınıyor. Bu sistem üzerinden ilgili kurumların olaya daha hızlı ve koordineli müdahalesi sağlanıyor." dedi.

İçişleri Bakanlığı Acil Çağrı Hizmetleri Daire Başkanı Tarık Bahadır ise 110, 112, 155, 156 ve 177 gibi farklı kurumlara ait acil çağrı numaralarının "112" numarası üzerinden hizmet vereceğini belirtti.

Bahadır, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun büyük bir titizlik ve hassasiyetle bu merkezin faaliyete geçmesini istediğine dikkati çekerek, çağrı merkezinin kente hayırlı olmasını diledi.

Programa İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan ve kurum müdürleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun