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İncirliova, Aydın, Güncel

AYDIN-Muhtar sözünü tutu mahalleli zeybek ve harmandalı öğreniyor

Muhtar sözünü tuttu: mahalleli zeybek ve harmandalı öğreniyorAYDIN'ın İncirliova ilçesinin Kurtuluş Mahalle'si muhtarının yerel seçim vaadi gerçekleştirmesinin ardından açılan halkoyunları kursuna katılan mahalle sakinleri, zeybek ve harmandalı öğreniyor.

13.03.2020 08:50 | Son Güncelleme: 13.03.2020 08:53
AYDIN-Muhtar sözünü tutu mahalleli zeybek ve harmandalı öğreniyor

Muhtar sözünü tuttu: mahalleli zeybek ve harmandalı öğreniyor

AYDIN'ın İncirliova ilçesinin Kurtuluş Mahalle'si muhtarının yerel seçim vaadi gerçekleştirmesinin ardından açılan halkoyunları kursuna katılan mahalle sakinleri, zeybek ve harmandalı öğreniyor.

Kurtuluş Mahalle Muhtarı Mustafa Göçer (39), yerel seçim öncesi muhtar olması halinde mahallede halk oyunları kursu başlatacağı vaadinde bulundu. Göçer, Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü desteği ve İncirliova Belediyesi'nin katkısıyla, bu sözünü yerine getirdi. Bu ayın başında mahalledeki düğün salonunda halk oyunları kursunun startı verildi. Haftada 2 gün kadınlar, 2 gün ise erkekler zeybek ve harmandalı öğreniyor. Günde 2 saat süren kurs, 6 ay devam edecek. Bugün 35'i kadın 71 kişinin katıldığı kursta her geçen gün sayının artığı belirtildi. Ücretsiz etkinlikte kursiyerler hem öğreniyor hem de güzel vakit geçiriyor.

HEM ÖĞRENİYORLAR HEM EĞLENİYOR

Halk oyunları eğitmeni Atagül Kapucu, "Kursa katılanlara Aydın zeybeği ve harmandalı oyunlarını öğretiyoruz" dedi. Kursiyer Tülin Aydın, "İncirliova'da Halk Eğitim Merkezi'nin açmış olduğu halk oyunları kursuna katılıyoruz. Boş zamanlarımızı hem değerlendirelim hem de yöremizin oyunlarını uygun bir şekilde kurallarıyla birlikte öğrenmek istedik. Hem eğleniyoruz hem de çok verimli geçiyor. Çok güzel vakit geçiyor, bizim için güzel bir kurs oldu" dedi. Kursiyer Zeynep Özcan, "Mahalle muhtarımızın düzenlediği etkinliğe katılmak istedim. Düğünlerde oyunlarımızı sergilemek istiyorum. Onun için kursa katıldık, çok eğleniyoruz. Güzel oyunlar öğreniyoruz. Hocamızda bize en iyi şekilde öğretmeye çalışıyor, çok memnunuz" dedi. Kursiyer Pınar Yaman, "Bizim için güzel bir etkinlik oldu. Hep birlikte etkinliğe katılıyor yeni bir şeyler öğrenmiş oluyoruz" dedi. Kurtuluş Mahalle Muhtarı Mustafa Göçer, "Kursumuz 6 ay sürecek. İlk oyunumuz harmandalı, ikinci oyunumuz Aydın zeybeğidir. Şu anda 35 kadın ve 36 erkek olmak üzere 71 kursiyer var" dedi.

AYDIN-Muhtar sözünü tutu mahalleli zeybek ve harmandalı öğreniyor

Kaynak: DHA

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AYDIN-Muhtar sözünü tutu mahalleli zeybek ve harmandalı öğreniyor

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