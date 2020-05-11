Aydın milletvekilleri Rektör Aldemir'i ziyaret etti
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Aydın milletvekilleri Rektör Aldemir'i ziyaret etti

Aydın milletvekilleri Rektör Aldemir'i ziyaret etti
11.05.2020 13:19 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:19

Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ve Bekir Kuvvet Erim, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ve Bekir Kuvvet Erim, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ve Bekir Kuvvet Erim, korona virüs pandemi sürecinde ADÜ'de yapılan çalışmalar, uygulanan tedbirler ve uzaktan eğitim süreci hakkında bilgi aldı.

ADÜ hastanesinde alınan tedbirler ve uzaktan eğitim süreci hakkında bilgi veren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Sağlık Bakanlığının prosedürleri eksiksiz yerine getirildiğini belirterek, korona virüs kapsamında yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi. Uzaktan eğitim ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında konuşan Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Üniversitemiz sağlam alt yapısı, kullanıcı dostu portalı, kullanıcılara sağladığı canlı ders ve mesaj desteği ile öğrencilerimizin nitelikli eğitim alma fırsatlarını önceleyerek, öğretim elemanlarımızın öğrencilerimizle eğitimsel buluşmalarını sekteye uğratmadan eğitim ve öğretimine devam etmektedir" dedi.

Ziyaret, ADÜ bünyesinde yapılan çalışmalar ve korona virüs tedbirleri kapsamındaki düzenlemelerin görüşülmesiyle sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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