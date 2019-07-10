Aydın MHP istişare toplantısında buluştu

AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl Teşkilatı İstişare Kurulu toplantısı, MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan başkanlığında yapıldı.

Toplantıdan sonra değerlendirmelerde bulunan Pehlivan, "Bilim, teknoloji, eğitim ve kültürde marka Aydın için çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı öncesi meclis üyelerimiz ile birlikte istişarelerde bulunduk. Milli mücadelenin kahraman evlatları efelerin yürekli torunları, hemşerilerimizin teveccühü ile meclis üyesi olan arkadaşlarımız ile Aydınımızın yararına olacak her projenin yanında, hemşerilerimizin imkanlarının verimsiz ve önceliksiz kullanımının da karşısında olacağız. Bilim, teknoloji, eğitim, turizm ve kültürde marka, üretimde ve istihdamda hızla ilerleyen Aydın için çalışıyoruz. Hemşerilerimin bizlere olan güvenini yürekten inanıyor, teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA