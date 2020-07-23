AYDIN Kuşadası'nda bir plaj daha engelli rampasına kavuştu
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AYDIN Kuşadası'nda bir plaj daha engelli rampasına kavuştu

Kuşadası'nda bir plaj daha engelli rampasına kavuştuAYDIN'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Venüs Plajı'na, Belediye tarafından engelli rampası yapıldı.

23.07.2020 12:56 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:06

Kuşadası'nda bir plaj daha engelli rampasına kavuştu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Venüs Plajı'na, Belediye tarafından engelli rampası yapıldı. Böylece ilçedeki halk plajlarında engelli rampası sayısı 3'e çıktı.

Kuşadası'nda yaşayan Bedensel engelli Yaşar Küçükgüldal (52), Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Venüs Plajı'na engelli rampası yapılması için geçtiğimiz günlerde dilekçeyle Kuşadası Belediyesi'ne başvurdu. Bunun üzerine harekete geçen Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri plaja, 24 saat içinde engelli rampası yapıldı.

Tabanı kuma oturtulan ve ahşap malzemeden yapılan 38 metrelik rampa sayesinde engelli vatandaşlar denize rahatça girip çıkabilecek.

Kuşadası Belediyesi, mavi bayrağa sahip dünyaca ünlü Kadınlar Denizi ile Türkmen Mahallesi'ndeki halk plajından sonra Güzelçamlı'daki Venüs Plajı'nda yaptığı çalışmayla ilçedeki engelli rapması sayısını 3'e çıkarmış oldu.

'ÇİLEMİZE SON VERDİ'

Güzelçamlı Mahallesi'nde yaşayan engelliler olarak daha önce denize girmekte büyük zorluk yaşadıklarını belirten Yaşar Küçükgüldal, "20 yıldır buraya engelli rampası yapılması için başvurmadığım yer kalmadı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sesimizi duyup bu isteğimi hemen yerine getirerek çilemize son verdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

AYDIN Kuşadası'nda bir plaj daha engelli rampasına kavuştu

Kaynak: DHA

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