Aydın İzmir otobanında kaza: 1 yaralı

AYDIN (İHA) - Aydın- İzmir otobanı Söke- Ortaklar çıkışı mevkiinde meydana gelen kazada aynı yönde seyreden iki kamyon çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerinde meydana gelen kazada sürücüler Yakup U. ve Hüseyin B.'nin kullandığı iki kamyon çarpıştı Aynı yönde seyretmek olan 35 S 2721 plakalı kamyonun, önde giden 48 LC 620 plakalı kamyona arkadan çarptığı öğrenildi. Çarpışmanın etkisi ile şoför mahallinde sıkışan sürücü, Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Kazayı yaralı olarak atlatan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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