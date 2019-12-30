Aydın'ın vergi rekortmenleri açıklandı

30.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:57

Açıklanmış olan veriler ışığında, 2018 yılı Gelir Vergisi Aydın geneli ilk 100 içerisinde Aydın Sanayi Odası üyesi 14 sanayici üyemiz yer aldı. İlk 100 iş insanı içerisinde; 1.sırada Şefik Çerçioğlu, 5.sırada Yüksel Tuncer, 7.sırada Mustafa Taşkıran, 8.sırada Üzeyir Taşkıran, 17.sırada Ercan Çerçioğlu, 21.sırada Muharrem Hilmi Kayhan, 25.sırada Ahmet Zeki Özalp, 39.sırada Mahmut Esat Özalp, 50.sırada Pınar Kaftancıoğlu, 67.sırada Hakkı Altın, 72.sırada Mustafa Özdemir, 80.sırada Hüdayi Özalp, 84.sırada Ali Mümtaz Özalp ve 92.sırada Adnan Karatekin yer aldı.

2018 Kurumlar Vergisi Aydın geneli ilk 100 içerisinde ise Odamız üyesi 31 sanayici üyemiz yer alırken, üye firmalarımız şu şekilde sıralandı: 2.sırada Batı Ege Mermer A.Ş., 3.sırada Kaltun Madencilik A.Ş., 4.sırada Jantsa Jant A.Ş., 6.sırada Menderes Geothermal Elektrik A.Ş., 8.sırada Sibelco Turkey Madencilik A.Ş., 12.sırada Titan Asia Jant A.Ş., 15.sırada Aytan Mermer Madencilik Ltd.Şti., 16.sırada Aykim Metal A.Ş., 17.sırada Retek Selüloz Geri Kazanım A.Ş., 18.sırada Peksa Profil A.Ş., 20.sırada Taviller Hidrolik Mil ve Boru A.Ş., 23.sırada K-C Metal LTD.ŞTİ., 25.sırada OK Kardeşler A.Ş., 36.sırada Alpler Ziraat Aletleri A.Ş., 37.sırada Erkin İş Makinaları LTD.ŞTİ., 40.sırada E.C.C Kimya LTD.ŞTİ., 41.sırada OSP Demir Çelik A.Ş., 42.sırada NHT Nihat Koç Tarım Makinaları A.Ş., 46.sırada İMS iç ve Dış Ticaret A.Ş., 47.sırada Özaltın Tarım İşletmeleri A.Ş., 54.sırada Parmaksızlar A.Ş., 57.sırada Polat Group Redüktör A.Ş., 60.sırada Bilal Sabuncu A.Ş., 62.sırada Orhan Delgen LTD.ŞTİ., 68.sırada Canatanlar LTD.ŞTİ., 73.sırada Taviller Hidroliftsan A.Ş., 81.sırada Zafer Motorlu Araçlar LTD.ŞTİ., 85.sırada Aypam Pamuk LTD.ŞTİ., 86.sırada Kral İncir A.Ş., 90.sırada Karadenizli Şahin Mermer LTD.ŞTİ., 94.sırada Boran Gıda LTD.ŞTİ. Bu kapsamda, vergisiyle Ülkemizin ve Aydınımızın gelişmesinde katkıda bulunan ve ilk 100 vergi rekortmen listelerinde yer alan değerli iş insanlarımızı ve başarılı sanayi kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. Ayrıca üreterek, istihdam sağlayarak, ihracat yaparak listelerde yer alan tüm kesimleri kutluyor, başarılarının devamını, kazançlarının ve üretimlerinin bol ve bereketli olmasını diliyorum.

Kaynak: Bültenler