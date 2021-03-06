Magnesia Antik Kentinde tesis yatırımlarıyla daha fazla turist çekme hedefi
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Magnesia Antik Kentinde tesis yatırımlarıyla daha fazla turist çekme hedefi

06.03.2021 14:57 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:38

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kentinde turistlerin ihtiyaçlarının karşılanabileceği tesislerin yapımının devam ettiğini belirtti.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kentinde turistlerin ihtiyaçlarının karşılanabileceği tesislerin yapımının devam ettiğini belirtti.

Tuncer, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ve Kaymakamı Ayhan Işık'la birlikte kazı çalışmaları devam eden Magnesia Antik Kentinde incelemelerde bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Tuncer, antik kentin kültür turizmi için önemli bir merkez olduğunu, buraya daha fazla turist çekmek için tanıtımla birlikte insanların alışveriş yapacağı, oturup vakit geçirebileceği bir tesis kuracaklarını söyledi.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen turistlerin Selçuk'taki Efes Antik Kenti'ne uğradığını aktaran Tuncer, "Aslında bunların geçtikleri güzergahta Magnesia da var. Otobüsler turist dolu. İçeride bir tesis olmadığı için mevcut durumda tur otobüslerinden ancak biri buraya uğruyor. Biz de buradaki projemizi bu anlamda hızlandırdık. Bu yaz itibariyle bitecek olan tesisimizle de çok daha fazla bir turist trafiği bekliyoruz burada." dedi.

Savaş ise antik kentlerde tesisleşmenin çok önemli olduğunu belirterek, turizm kenti olan Aydın'a daha fazla turistin gelmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Germencik Kaymakamı Ayhan Işık da 2018 yılında hazırlanan projeyle GEKA'dan alınan 2 milyon 430 bin liralık bütçeyle Magnesia'da çevre düzenlemesi yapıldığını, antik kentin etrafının çitle çevrilerek kamera takıldığını ve yürüyüş rotaları yapıldığı bilgisini paylaştı.

Magnesia Antik Kentinde tesis yatırımlarıyla daha fazla turist çekme hedefi
Magnesia Antik Kentinde tesis yatırımlarıyla daha fazla turist çekme hedefi
Magnesia Antik Kentinde tesis yatırımlarıyla daha fazla turist çekme hedefi
Magnesia Antik Kentinde tesis yatırımlarıyla daha fazla turist çekme hedefi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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