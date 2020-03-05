Fuhuş operasyonunda yakalanan zanlıların birinde AIDS virüsü diğerinde ise Frengi hastalığı tespit edildi
Haberler » 3. Sayfa » Fuhuş operasyonunda yakalanan zanlıların birinde AIDS virüsü diğerinde ise Frengi hastalığı tespit edildi - Haberler

Fuhuş operasyonunda yakalanan zanlıların birinde AIDS virüsü diğerinde ise Frengi hastalığı tespit edildi

Aydın'da Asayiş Şube Müdürlüğünün düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 trans bireyden birinde AIDS virüsüne rastlanırken, diğerinde de Frengi Hastalığı tespit edildi. Gözaltına alınan 11 kişiden 2'si emniyetteki sorgusunun ardından diğer 9 zanlı ise adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasıyla serbest bırakıldı.

05.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:56
Fuhuş operasyonunda yakalanan zanlıların birinde AIDS virüsü diğerinde ise Frengi hastalığı tespit edildi

'da asayiş ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 trans bireyden birinde HIV , birinde de frengi hastalığı tespit edildi.

FUHUŞ OPERASYONUNDA 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aydın İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Efeler ilçesinde bazı adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında trans bireylerin de bulunduğu 11 kişiden ikisi emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolleri yapılarak adliyeye sevk edilen 9 zanlı, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1'İNDE "HIV VİRÜSÜ" DİĞERİNDE "FRENGİ HASTALIĞI" GÖRÜLDÜ

Yapılan sağlık kontrolünde yakalanan şahısların 1'inde "HIV" virüsü tespit edilirken diğerinde ise "Frengi" hastalığı olduğu belirlendi. Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilerek serbest bırakıldı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Fuhuş operasyonunda yakalanan bir kişide HIV tespit edildi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (2)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler