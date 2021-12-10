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Aydın'da yanan metruk evde biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu

Aydın'da yanan metruk evde biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu
AA / İbrahim Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde metruk bir evde çıkan yangında biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde metruk bir evde çıkan yangında biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Türkmen Mahallesi'nde bulunan metruk bir evde yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Evde yapılan incelemede, 2 kişinin yanmış cansız bedeni bulundu.

Cesetlerin sokakta yaşayan ve kışın metruk eve sığınan Fazmiye Balcı (56) ve Mustafa Çıvğın'a (51) ait olduğu belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının neden çıktığı araştırılıyor.

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AA / İbrahim Uzun - Son Dakika Haberleri

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