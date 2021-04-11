Son dakika haberleri | Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
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Son dakika haberleri | Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Türkmen Mahallesi Akdemir Sitesinde bir villada yaşayan Burhan Sönmez'den (52) 15 gündür haber alamayan yakınları polise haber verdi.

Belirtilen adrese gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Sönmez'i yerde hareketsiz buldu.

Adrese çağrılan sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Sönmez'in öldüğünü belirledi.

Sönmez'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son dakika haberleri | Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri | Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri | Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri | Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun

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