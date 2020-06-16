Aydın'da veresiye koronavirüse yakalandı
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Aydın'da veresiye koronavirüse yakalandı

Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs can almaya devam ederken, koronavirüs kısıtlamalarından dolayı bir süre iş yerlerini kapatmak zorunda kalan kahveciler de veresiyeyi öldürdü.

Aydın'da veresiye koronavirüse yakalandı
16.06.2020 09:23 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:27

Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs can almaya devam ederken, koronavirüs kısıtlamalarından dolayı bir süre iş yerlerini kapatmak zorunda kalan kahveciler de veresiyeyi öldürdü.

Mart ayında koronavirüsle mücadele kapsamında birçok iş yeri gibi kahvehaneler de faaliyetlerini geçici bir süre ara vermiş, normalleşme planları doğrultusunda da 1 Haziran'da yeniden açılmıştı. 2 buçuk ay gibi uzun bir süre kapalı kalan kahvehanelerde hayat normale dönse de, müşteri sayısında ciddi azalma görüldü. Koronavirüs bulaş riski nedeniyle kahvehanelerde müşteri sayısında azalma görülünce, işletmeciler de çareyi veresiyeyi kesmekte buldu.

"Veresiye koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti"

Aydın'ın Efeler ilçesinde kahvehane işleten 42 yaşındaki Gökhan Avcı, koronavirüsün bir çok esnaf gibi kendilerinin de işlerini etkilediğini söyledi. Kahvehanenin kapalı kaldığı dönemde veresiyelerini de toplayamadığını kaydeden Avcı, "Koronavirüs salgınından önce veresiye veriyordum. İş yerimizin kapalı olduğu zaman alacaklarımı toplayamadım. Şu ana kadar da veresiyelerin yüzde 15-20'si ancak geri döndü. O yüzden ben de çareyi veresiyeyi kaldırmakta buldum. Veresiye borcu olan müşterilerimizden de borçlarını kapatmalarını rica ettim. Kahvehanemizde veresiyeyi koronavirüse kurban verdik. Müşterilerimin başı sağ olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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