Aydın'da üniversite kampüsündeki kazıda kafatası ve kemik parçaları bulundu

NAZİLLİ, AYDIN (AA) - Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Meslek Yüksek Okulu kampüsü içerisinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında bir insana ait olduğu tahmin edilen kafatası ve kemik parçaları bulundu.

Alınan bilgiye göre, tarihi Sümerbank Basma Fabrikası'nın bulunduğu arazide yer alan kampüste, içme suyu şebekesi borusunun patlaması üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Daire Başkanlığı (ASKİ) ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda insana ait olduğu düşünülen kafatası ve kemik parçaları bulundu.

İhbar üzerine bölgeye emniyet ekipleri sevk edildi.

Kafatası ve kemik parçaları Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA / Mehmet Ali Cintosun - Son Dakika Haberleri

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