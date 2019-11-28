Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
Aydın'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Aydın'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Fatih Gün'ün kullandığı 20 ACV 919 plakalı kamyon, Aydın-Denizli kara yolu Pınardere Kavşağı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.