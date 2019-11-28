Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
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Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

28.11.2019 10:44 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:50
Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Fatih Gün'ün kullandığı 20 ACV 919 plakalı kamyon, Aydın-Denizli kara yolu Kavşağı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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