Tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
AA / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
SULTANHİSAR, AYDIN (AA) - Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Mehmet Cüra idaresindeki 20 ABH 717 plakalı tır ile Dolunay Yıldırım'ın (22) kullandığı 09 Y 4627 plakalı otomobil, Sultanhisar- Aydın kara yolu Salavatlı Mahallesi girişinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü Yıldırım ile araçtaki Nuri Çetin (22) yaşamını yitirdi.
Yaralanan Ferhat Çetin (20), Kader Işıl Demir (31) ve Buse Aker (21), Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gözaltına alınan tır sürücüsü Cüra'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.