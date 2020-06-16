Aydın'da Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için protokol imzalandı
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Aydın'da Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için protokol imzalandı

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in katılımı ile Kadıköy Mahallesi'nde kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Isıtmalı Sera) Organize Sanayi Bölgesi Kuruluş Protokolü imzaları atıldı.

Aydın'da Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için protokol imzalandı
16.06.2020 12:48 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:52

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in katılımı ile Kadıköy Mahallesi'nde kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Isıtmalı Sera) Organize Sanayi Bölgesi Kuruluş Protokolü imzaları atıldı.

Aydın Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine Vali Yavuz Selim Köşger, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Vali Yardımcıları Hulusi Arat, Yücel Gemici, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu katıldı.

Vali Yavuz Selim Köşger imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün Aydın için çok önemli gelişmelerden birine imza atacağız. Aydın'da Kadıköy Mahallesi'nde 717 dekar alanda termalle ısınan Organize Sera Bölgesi'nin tüzel kişilik kazanmasının imzasını atacağız. Bu çok uzun bir süreç sonunda geldiğimiz bir aşama. Şu an odada bulunan Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Efeler Ziraat Odası'nın birer pay ve Aydın Valiliği'nin 12 pay ortak olarak gerçekleştirdiğimiz bir proje bu. Aydın için önemi ise şu. Aydın müthiş potansiyeli ve imkanları olan bir şehir. Ancak bu imkanlardan yeterince istifade etmiyor. Bu proje ile Aydın'ın gelmesi gereken hak ettiği noktaya kadar bir adım daha yaklaşmış olacak. Aydın tarımda Türkiye'nin öncü şehirlerinden birisi, ihracatı bakımdan tarımsal ürünlerin kıymeti oldukça yüksek ancak diğer bütün alanlarda olduğu gibi tarımda da katma değeri yüksek ürünler üretilmesi gereken de bir yer. Aydın'da bunun potansiyeli var. Aydın'da Jeotermal gibi müthiş bir kaynağı var. U kaynağın tarımla buluşması lazım. Katma değeri yüksek ürünler yetiştirmesi mümkün. Muz başta olmak üzere tropikal meyveler, kesme çiçekçilik ve mevsim dışında domatesten tutunda sofralara girecek her türlü ürünü üretebilecek kapasitede bir alan ortaya çıkarılıyor. ve bu Jeotermal ile ısıtılacak. Aydın'ın bu tür önemli projeler için Aydın imkanları ile insanlarını kavga ettirmeyi bırakması lazım. İmkanları ile insanlarını bir sinerji oluşturacak şekilde ileriye yönelik adımlar atması lazım. Bugün işte onlardan birisine şahitlik ediyorsunuz. Aydın kendi imkanı ile kendi insanını buluşturacak bir adım atıyor. Jeotermalle ısıtılacak bir sera kuruluyor" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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