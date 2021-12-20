Son dakika haber... AYDIN'DA SOBADAN ZEHİRLENEN YAŞLI ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

BOLU (DHA) - AYDIN'ın Söke ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Bolu Sokak'ta tek katlı evde meydana geldi. Emekli berber Yılmaz Bayraktar (74) ve Zeynep Bayraktar (69) çifti soba yanan odada uyudu. Bir süre sonra diğer odalara yayılan dumanı fark eden yakınları çifti uyandırmaya çalıştı ancak çiftin tepki vermediğini görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bayraktar çiftinin sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı çiftin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.