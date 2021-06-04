Aydın'da sinema ve dizi oyuncusu Volkan Baş muhtarlığa aday oldu
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Aydın'da sinema ve dizi oyuncusu Volkan Baş muhtarlığa aday oldu

Aydın'da sinema ve dizi oyuncusu Volkan Baş muhtarlığa aday oldu
Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Kültür Sanat

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan sinema ve dizi oyuncusu Volkan Baş, mevcut muhtarın vefatı üzerine tekrarlanacak seçimlerde muhtar adayı olduğunu açıkladı.

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan sinema ve dizi oyuncusu Volkan Baş, mevcut muhtarın vefatı üzerine tekrarlanacak seçimlerde muhtar adayı olduğunu açıkladı.

Atatürk Mahallesi'nde Muhtar Zeki Acet'in hayatını kaybetmesinin ardından 6 Haziran'da yeniden seçime gidilmesine karar verildi.

Muhtarlık için 8 kişi aday oldu. Adaylardan birisi de mahallede ikamet eden sinema ve dizi oyuncusu Volkan Baş oldu.

Volkan Baş, yaptığı açıklamada, mahalleye hizmet için aday olduğun söyledi.

Projeleri olduğunu dile getiren Baş, "Uğur Mumcu Parkı'nı sanat merkezi haline getireceğim. Burada bulunan açık hava tiyatromuzda pandemi nedeniyle gösteriler yapılamadı. Ayrıca haftanın 2 veya 3 günü film ve sinema gösterimi yapılacak." dedi.

Aydın'da sinema ve dizi oyuncusu Volkan Baş muhtarlığa aday oldu
Aydın'da sinema ve dizi oyuncusu Volkan Baş muhtarlığa aday oldu
Aydın'da sinema ve dizi oyuncusu Volkan Baş muhtarlığa aday oldu
Aydın'da sinema ve dizi oyuncusu Volkan Baş muhtarlığa aday oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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