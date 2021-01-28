Aydın'da şiddetli yağış nedeniyle derenin istinat duvarı yıkıldı
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Aydın'da şiddetli yağış nedeniyle derenin istinat duvarı yıkıldı

28.01.2021 17:23 | Son Güncelleme: 28.01.2021 17:27
Aydın'da şiddetli yağış nedeniyle derenin istinat duvarı yıkıldı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde üç gündür süren sağanak yağmur nedeniyle Tabakhane Deresi'ni çevreleyen istinat duvarının bir bölümü yıkıldı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde üç gündür süren sağanak yağmur nedeniyle Tabakhane Deresi'ni çevreleyen istinat duvarının bir bölümü yıkıldı.Efeler'de 26 Ocak Salı gününden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak yağmur Ramazanpaşa Mahallesi içerisinden geçen Tabakhane Deresi'ndeki suların yükselmesine neden oldu. Pınarbaşı mevkiinde dereyle sokağı birbirinden ayıran istinat duvarının bir bölümü yıkıldı. Yıkılan duvarın enkazı dereye döküldü. Yıkılan istinat duvarı nedeniyle  şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, polis ekipleri bölgeyi tedbir amaçlı trafiğe kapattı.

- Aydın

Aydın'da şiddetli yağış nedeniyle derenin istinat duvarı yıkıldı
Aydın'da şiddetli yağış nedeniyle derenin istinat duvarı yıkıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemal YILDIRIM

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