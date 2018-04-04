Aydın'da Polis Eşlerinden Kermes
Polis Eşleri Derneği Aydın Şubesi üyeleri, şehit ve gazi ailelerine destek olmak amacıyla kermes düzenledi.
Polis Eşleri Derneği Aydın Şubesi üyeleri, şehit ve gazi ailelerine destek olmak amacıyla kermes düzenledi.
Polis Evi'ndeki kermesin açılışı Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, eşi Fatma Köşger, Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ eşi ve Polis Eşleri Derneği Aydın Şubesi Başkanı Nur Baştuğ, şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel Eker tarafından gerçekleşti.
Gazetecilere açıklama yapan Dernek Başkanı Baştuğ, gıda, çeyizlik ve süs eşyalarını satışa sunduklarını söyledi.
Derneğin 40 üyesinin olduğunu aktaran Baştuğ, "Bu kermesten elde edilen gelirle şehit ve gazi ailelerine yardımcı olacağız. Öğrencilere burs vereceğiz. Darda kalan polis kardeşlerimize yardımcı olacağız." dedi.