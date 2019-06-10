Aydın'da pamuk çalılarının toplandığı alanda yangın
Aydın'ın Söke ilçesinde pamuk çalılarının toplandığı alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Aydın'ın Söke ilçesinde pamuk çalılarının toplandığı alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Söke-Bağarası kara yolu üzerinde bulunan bir işletmeye ait pamuk çalısı toplama alanında yangın çıktı.
Yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, çevre ilçelerin de takviyesiyle müdahale ediyor.
Daire Başkanı Serdar Adanır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda 8 arazözün ve çok sayıda personelinin yangını söndürmek için mücadele ettiğini söyledi.
Kaynak: AA
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