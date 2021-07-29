Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Musa Ölmez - Haberler | Güncel

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Muharrem Günay'ın kullandığı 09 S 7942 plakalı motosiklet Özbaş Mahallesi yakınlarında C.K, yönetimindeki 09 AAP 963 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan ve 122 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Günay, hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri otomobil sürücüsü C.Y'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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