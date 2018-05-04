Aydın'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Ulus (22) idaresindeki 09 Z 2052 plakalı motosiklet, Kabaca Mahallesi girişinde karşı yönden gelen Hüseyin T. (56) yönetimindeki 35 SGC 17 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, motosikletteki sürücü Ali Ulus ve Murat Ot (18) ile otomobilde bulunan Fahrettin Yılmazer (47) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ulus, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.