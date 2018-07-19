Aydın'da Otomobil Çöp Kamyonuna Çarptı: 3 Yaralı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin çöp kamyonuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin çöp kamyonuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Taner Zirek yönetimindeki 35 EB 8199 plakalı otomobil, İsabeyli Mahallesi girişinde, önünde seyreden Harun D'nin kullandığı Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait 09 PG 820 plakalı çöp kamyonuna arkadan çarptı.
Kazada, kamyonun arka kısmında bulunan belediye işçisi Savaş Özben (33), otomobil sürücüsü Zirek ve yanında bulunan Mehmet Uysal (22) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.