Aydın'da otobüs, TIR'a çarptı: 11 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da otobüs, TIR'a çarptı: 11 yaralı

Aydın'da otobüs, TIR'a çarptı: 11 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, organize sanayi bölgesindeki fabrikaya işçi taşınan otobüsün TIR'a arkadan çarptığı kazada, 11 kişi yaralandı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, organize sanayi bölgesindeki fabrikaya işçi taşınan otobüsün TIR'a arkadan çarptığı kazada, 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Aydın- Denizli yolunun Umurlu Mahallesi çıkışında meydana geldi. Umurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikaya işçi götüren Hüdayi Direk yönetimindeki 09 P 0038 plakalı otobüs, Tevfik Aktaş'ın kullandığı 34 KP 0038 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada 11 kişi, yaralandı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekibi, yaralıları ambulanslarla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Aydın'da otobüs, TIR'a çarptı: 11 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Mustafa Demir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Haluk Levent Seren Serengil Şahan Gökbakar
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydın'da otobüs, TIR'a çarptı: 11 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 11:36:11. #1.16#

title